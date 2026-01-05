РФ усиливает наступление на Гуляйполе: Силы обороны сообщили о 65 боестолкновениях за сутки

За прошедшие сутки на Гуляйпольском направлении состоялось 65 боевых столкновений. Россиянам не удается закрепиться в городе, однако бои идут за каждую улицу и дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Сил обороны юга Владислава Волошина в телеэфире.

"Ситуация на Гуляйполе довольно непростая. И за минувшие сутки у нас был зафиксирован печальный рекорд - 65 боевых столкновений на этом направлении. Уже сегодня на 18:00 мы зафиксировали почти четыре десятка боевых столкновений, из них более десятка на данный момент продолжается", - отметил он.

По его словам, Гуляйполе сейчас является серой зоной, и несмотря на то, что россиянам не удается закрепиться в городе, бои идут "за каждый дом, улицу, квартал". Волошин отметил, что на северных окраинах города за прошедшие сутки произошло более 20 боестолкновений.

Он добавил, что оккупанты пытаются обойти Гуляйполе с юга, в частности, штурмуют расположенное на юго-востоке Зализничное.

Две группировки врага "стерты почти под ноль"

Спикер Сил обороны юга сказал, что, согласно данным разведки, РФ сменила уже две группировки сил и средств, которые пытались оккупировать Гуляйполе.

"То есть мы уже стерли две вражеские группировки почти под ноль. По данным разведки, на южных направлениях за последний месяц мы уничтожили более 10 000 оккупантов. Из них около 70% - именно возле Гуляйполя. То есть там довольно ожесточенные бои, и ситуация действительно непростая", - отметил он.

Волошин сообщил, что оккупанты восстанавливают и пополняют подразделения, которые теряют личный состав на Гуляйпольском направлении. Он добавил, что вражеские штурмовые подразделения были усилены артиллерией и дополнительными боеприпасами.