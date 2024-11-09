РФ посилює контроль над залізницею у Криму. "АТЕШ" з'ясував, для чого це потрібно

"Окупанти посилюють контроль над залізничними коліями, намагаючись боротися з диверсантами в Євпаторії", - йдеться у повідомленні.

Під час моніторингу фортифікацій у Євпаторії агенти "АТЕШ" підтверджують, що окупанти продовжують зміцнювати їх для протидії диверсантам.

"Крім того, значно збільшилася чисельність військовослужбовців, які несуть чергування на цих об'єктах", - додають партизани.

Як додають в "АТЕШ", рашисти всіма силами намагаються вживати контрдиверсійних заходів через масові події та підпали на залізниці в Криму, організовані, зокрема, агентами руху.