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РФ посилює контроль над залізницею у Криму. "АТЕШ" з'ясував, для чого це потрібно

Фото: окупанти посилюють контроль над залізницею у Криму (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

РФ посилює контроль над залізницею у Криму. У такий спосіб загарбники намагаються боротися з диверсіями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

"Окупанти посилюють контроль над залізничними коліями, намагаючись боротися з диверсантами в Євпаторії", - йдеться у повідомленні.

Під час моніторингу фортифікацій у Євпаторії агенти "АТЕШ" підтверджують, що окупанти продовжують зміцнювати їх для протидії диверсантам.

"Крім того, значно збільшилася чисельність військовослужбовців, які несуть чергування на цих об'єктах", - додають партизани.

 

Як додають в "АТЕШ", рашисти всіма силами намагаються вживати контрдиверсійних заходів через масові події та підпали на залізниці в Криму, організовані, зокрема, агентами руху.

Ситуація у Криму

Російські війська захопили півострів Крим у 2014 році. Після цього він перетворився на велику базу з військовими об'єктами, які й зараз займаються забезпеченням живою силою та технікою угруповання окупантів, що воює на фронті в Україні.

При цьому росіяни не безпідставно бояться ударів Сил оборони України. Зокрема, окупанти продовжують будівництво оборонних споруд у районі Кримського мосту. Це підтверджують нові знімки із супутника.

Крім того, росіяни облаштують оборонні споруди по всьому Криму. Наприклад, ще у 2023 році повідомлялося, що окупанти облаштували вогневі позиції прямо на пляжах Євпаторії в тимчасово анексованому Криму.

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