РФ будує оборонні споруди біля Керченського мосту: з'явилися нові фото з супутника

Окупанти продовжують будівництво оборонних споруд у районі Кримського мосту. Це підтверджують нові знімки із супутника.

Про це повідомляє моніторингова група "Кримського вітру", пише РБК-Україна з посиланням на Telegram .

"Росіяни прагнуть захистити міст від ударів морських дронів, БПЛА та ракет", - вважають у "Кримському вітрі".

Крім того, у південно-східній частині мостової споруди біля Таманського півострова також ведеться будівництво.

"Так виглядає будівництво оборонних споруд біля Керченського мосту. Уздовж північно-західної частини мосту біля Кримського півострова видно будівництво паралельного мосту, а також оборонних споруд", - констатують аналітики.

Ситуація у районі Кримського мосту

Кримський міст - незаконно збудована переправа після тимчасової окупації російськими військами півострова Крим у 2014 році. Міст, що з'єднує Крим із сухопутною частиною Росії.

Україна вважає Керченський міст законною метою для ударів. Сили оборони вже двічі завдавали ударів по переправі - 8 жовтня 2022 року та 17 липня 2023 року. Наразі російські загарбники бояться нового удару, адже раніше повідомлялося, що ГУР готує третій удар по Кримському мосту.

Саме тому росіяни будують оборонні споруди біля Керченського мосту, сподіваючи вберегти споруду від нових ударів Сил оборони України.

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