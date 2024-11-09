РФ усиливает контроль над железной дорогой в Крыму. "АТЕШ" выяснил, для чего это нужно

Ситуация в Крыму

Российские войска захватили полуостров Крым в 2014 году. После этого он правратился в большую базу с военными объектами, которые и сейчас занимаются обеспечением живой силой и техникой группировки оккупантов, воюющего на фронте в Украине.

При этом россияне не безосновательно боятся ударов Сил обороны Украины. В частности, оккупанты продолжают строительство оборонительных сооружений в районе Крымского моста. Это подтверждают новые снимки со спутника.

Кроме того, россияне обустраивают оборонные сооружения по всему Крыму. Например, еще в 2023 году сообщалось, что оккупанты обустроили огневые позиции прямо на пляжах Евпатории во временно аннексированном Крыму.

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