РФ посилює атаки на всі напрямки фронту: 58 боєзіткнень за добу

Станом на 16:00 31 грудня 2025 року, російські загарбники продовжують наступальні дії по всій лінії фронту, намагаючись прорвати оборону українських військ.

Чернігівська та Сумська області: артилерійські обстріли зафіксовано в Гуті-Студенецькій, Блешні, Улановому, Рижівці, Волфиному, Рогізному, Бобилівці, Будках, Новій Гуті, Кучерівці, Бачівську, Прогресі та Уцьковому.

Північно-Слобожанський і Курський напрямки: 28 обстрілів.

Південно-Слобожанський напрямок: п’ять атак поблизу Вовчанська та у бік Обухівки й Довгенького.

Куп’янський напрямок: українські захисники відбили дві атаки біля Новоплатонівки та Богуславки.

Лиманський напрямок: ворог атакував п’ять разів поблизу Новоселівки та Ставок. Одну спробу просування зупинено, бої тривають у чотирьох локаціях.

Слов’янський напрямок: атака в районі Серебрянки.

Краматорський напрямок: наступальних дій не зафіксовано.

Костянтинівський напрямок: 10 атак у районах Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Торське, Русин Яр та у бік Софіївки і Іванопілля. Одне бойове зіткнення триває.

Покровський напрямок: 18 спроб потіснити захисників у Мирнограді, Покровську, Удачному, Молодецькому, Філії та у бік Нового Шахового і Родинського. Два боєзіткнення тривають.

Олександрівський напрямок: шість атак біля Злагоди, Рибного та в напрямку Андріївки-Клевцове, Привілля. Два боєзіткнення тривають.

Гуляйпільський напрямок: українські війська зупинили три атаки в Гуляйполі, Солодкому та Білогір’ї. Ще вісім боєзіткнень тривають. Авіаудар зазнала Верхня Терса.

Оріхівський напрямок: боєзіткнень не зафіксовано.

Придніпровський напрямок: ворог не проводив наступальних дій, але завдав ударів КАБами по Михайлівці.

На інших напрямках фронту суттєвих змін ситуації не зафіксовано. Українські сили оборони продовжують ефективно стримувати агресора та контролюють ситуацію на більшості ділянок.



З початку війни російські війська регулярно здійснюють масовані обстріли та штурми українських позицій.

Попередні дні також відзначалися значною активністю противника на Південно-Східному фронті, проте українські захисники успішно утримують ключові рубежі, запобігаючи прориву.