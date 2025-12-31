ua en ru
Найгарячіший напрямок - Покровський: Генштаб показав карти боїв за добу

Україна, Середа 31 грудня 2025 08:41
Найгарячіший напрямок - Покровський: Генштаб показав карти боїв за добу Ілюстративне фото: Генштаб оновив з фронту за останню добу (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано вздовж всієї лінії фронту було зафіксовано 149 бойових зіткнень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, вчора противник завдав трьох ракетних та 58 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та скинувши 165 керованих авіабомб, здійснив 3495 обстрілів, в тому числі 62 з реактивних систем залпового вогню та 5791 ударів дронами-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по населених пунктах:

  • Великомихайлівка Дніпропетровської області;
  • Залізничне, Бойкове, Різдвянка, Воздвижівка, Святопетрівка, Запоріжжя, Оріхів Запорізької області.

Ситуація на фронтах

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав три авіаційні удари, скинувши при цьому вісім керованих авіаційних бомб, здійснив 68 обстрілів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів атакував позиції українських захисників поблизу населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Стариця та у бік Ізбицького й Лиману.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири боєзіткнення. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника в напрямках населених пунктів Богуславка, Піщане та Шийківка.
На Лиманському напрямку ворог атакував 10 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Зарічне, Новоселівка, Ямпіль та у бік населених пунктів Новосергіївка, Дробишеве, Ставки й Дружелюбівка.
На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили три наступальні дії загарбників в районі Дронівки та в напрямку Платонівки.
На Краматорському наступальних дій противника не зафіксовано.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 18 атак у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Клебан-Бик та у бік Костянтинівки, Степанівки, Новопавлівки й Софіївки.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 35 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Рівне, Покровськ, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Сухецьке, Гришине й Новопавлівка.
На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 12 атак у районах населених пунктів Ялта, Січневе, Вишневе, Привілля, Злагода, Рибне та в напрямках Добропілля, Олександрограду й Данилівки.
На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 24 спроби ворога просунутись в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе Білогір’я та в бік Варварівки.
На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві безрезультатні спроби наблизитись до позицій українських підрозділів.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Втрати ворога

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

За минулу добу авіація та артилерія Сил оборони уразила чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління, один артилерійський засіб, один склад та один пункт управління БпЛА.

Втрати російських загарбників за минулу добу склали 1000 осіб.

Також українські воїни знешкодили чотири танки, чотири бойові броньовані машини, 33 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 552 безпілотні літальні апарати, 127 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки окупантів.

