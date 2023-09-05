РФ посилила пропаганду в Німеччині та намагається підірвати довіру населення до ЗМІ

Зазначається, що російська влада адаптувала зміст і тональність своїх політичних дезінформацій до проведених нею військових дій проти України.

"При цьому використовується подача інформації та поширення неправдивих відомостей, спрямованих на легітимізацію російського диктатора Володимира Путіна й утримання його при владі", - йдеться в матеріалі.

Що саме атакує російська пропаганда в Німеччині

Експерт у галузі контррозвідки Бодо Беккер сказав, що за допомогою дезінформації російські держапарати намагаються впливати на громадську думку в інших країнах.

"У Німеччині РФ прагне підірвати довіру суспільства до політики, державних парламентів і вільних ЗМІ, а також дискредитувати й послабити союзницькі відносини країн і спільність відносин із Євросоюзом і НАТО", - сказав Беккер.

Він додав, що російська пропаганда постійно торкається спірних тем у Німеччині і перетворює їх на власний інструмент. Далі РФ використовує різні можливості для прямого та обмеженого поширення дезінформації.

Російська пропаганда

Нещодавно спецслужби Росії використовують спеціальні методи впливу, щоб приховати участь Кремля в культивуванні проросійських і антиукраїнських повідомлень у Сполучених Штатах і Європі.

Заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький заявляв, що Російська Федерація на нинішньому етапі націлила власну пропаганду на спробу руйнування внутрішньої єдності українського суспільства та довіри між Україною та союзниками.

Також соціальна мережа Twitter, яка належить Ілону Маску, зіграла важливу роль у тому, що російська пропаганда щодо України досягла більшої кількості людей, ніж до початку війни.