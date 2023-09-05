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РФ усилила пропаганду в Германии и пытается подорвать доверие населения к СМИ

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Россия после своего вторжения в Украину усилила агрессивную пропаганду в Германии. Под удар попали политики, органы власти и независимые СМИ.

Об этом заявило Федеральное ведомство по охране конституции Германии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Отмечается, что российские власти адаптировали содержание и тональность своих политических дезинформаций к проводимым ею военным действиям против Украины.

"При этом используется подача информации и распространение ложных сведений, направленных на легитимизацию российского диктатора Владимира Путина и удержание его у власти", - говорится в материале. 

Что именно атакует российская пропаганда в Германии

Эксперт в области контрразведки Бодо Беккер сказал, что с помощью дезинформации российские госаппараты пытаются влиять на общественное мнение в других странах.

"В Германии РФ стремится подорвать доверие общества к политике, государственным парламентам и свободным СМИ, а также дискредитировать и ослабить союзнические отношения стран и общность отношений с Евросоюзом и НАТО", - сказал Беккер.

Он добавил, что российская пропаганда постоянно касается спорных тем в Германии и превращает их в собственный инструмент. Далее РФ использует различные возможности для прямого и ограниченного распространения дезинформации.

Российская пропаганда

Недавно спецслужбы России используют специальные методы влияния, чтобы скрыть участие Кремля в культивировании пророссийских и антиукраинских сообщений в Соединенных Штатах и Европе.

Заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий заявлял, что Российская Федерация на нынешнем этапе нацелила пропаганду на попытку разрушения внутреннего единства украинского общества и доверия между Украиной и союзниками.

Также социальная сеть Twitter, принадлежащая Илону Маску, сыграла важную роль в том, что российская пропаганда по отношению к Украине достигла большего количества людей, чем до начала войны.

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