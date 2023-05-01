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РФ посилила обстріли прикордоння Чернігівської області: в ОВА розповіли про атаки за тиждень

Ілюстративне фото: РФ посилила обстріли прикордоння Чернігівської області (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти значно посилили обстріли прикордоння Чернігівської області. Минулого тижня вони атакували 23 населених пунктів області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

Росіяни за минулий тиждень 72 рази обстріляли Чернігівську область. Було зафіксовано 493 вибухи.

Внаслідок ворожих обстрілів було зруйновано вісім приватних будинків, а також чимало господарських споруд та сільгосптехніки. На жаль, одна людина та ще три зазнали поранень.

Окрім того, понад 300 абонентів у Новгород-Сіверському районі наразі без електропостачання.

Чаус також повідомив, що за останній тиждень з прикордонних населених пунктів виїхало понад 300 осіб, з них більше 80 дітей. За його словами більшість людей виїздить самостійно. Проте органи місцевого самоврядування та виконавчої влади допомагають з транспортуванням та розселенням всім, хто звертається.

Наразі влада працює над питанням облаштування місць компактного проживання для переміщених осіб.

Нагадаємо, у Держприкордонслужбі повідомляли, що у квітні Росія найчастіше атакувала Сумську область.

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Черниговская областьВійна Росії проти України