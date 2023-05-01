РФ посилила обстріли прикордоння Чернігівської області: в ОВА розповіли про атаки за тиждень

Російські окупанти значно посилили обстріли прикордоння Чернігівської області. Минулого тижня вони атакували 23 населених пунктів області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.
Росіяни за минулий тиждень 72 рази обстріляли Чернігівську область. Було зафіксовано 493 вибухи.
Внаслідок ворожих обстрілів було зруйновано вісім приватних будинків, а також чимало господарських споруд та сільгосптехніки. На жаль, одна людина та ще три зазнали поранень.
Окрім того, понад 300 абонентів у Новгород-Сіверському районі наразі без електропостачання.
Чаус також повідомив, що за останній тиждень з прикордонних населених пунктів виїхало понад 300 осіб, з них більше 80 дітей. За його словами більшість людей виїздить самостійно. Проте органи місцевого самоврядування та виконавчої влади допомагають з транспортуванням та розселенням всім, хто звертається.
Наразі влада працює над питанням облаштування місць компактного проживання для переміщених осіб.
Нагадаємо, у Держприкордонслужбі повідомляли, що у квітні Росія найчастіше атакувала Сумську область.
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