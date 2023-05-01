RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ усилила обстрелы пограничья Черниговской области: в ОВА рассказали об атаках за неделю

Иллюстративное фото: РФ усилила обстрелы приграничья Черниговской области (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты значительно усилили обстрелы приграничья Черниговской области. На прошлой неделе они атаковали 23 населенных пункта области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

Россияне за прошедшую неделю 72 раз обстреляли Черниговскую область. Было зафиксировано 493 взрыва.

В результате вражеских обстрелов было разрушено восемь частных домов, а также немало хозяйственных построек и сельхозтехники. К сожалению, один человек и еще три получили ранения.

Кроме того, более 300 абонентов в Новгород-Северском районе остались без электроснабжения.

Чаус также сообщил, что за последнюю неделю из приграничных населенных пунктов выехало более 300 человек, из них более 80 детей. По его словам, большинство людей выезжает самостоятельно. Однако органы местного самоуправления и исполнительной власти помогают с транспортировкой и расселением всем, кто к ним обращается.

В настоящее время власти работают над вопросом обустройства мест компактного проживания для перемещенных лиц.

Напомним, в Госпогранслужбе сообщали, что в апреле Россия чаще всего атаковала Сумскую область.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черниговская областьВойна России против Украины