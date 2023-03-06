РФ посилила атаки та обстріли на Білогорівку та Кремінський напрямок, - Гайдай

"Сватівський напрямок - ситуація більш стабільна. Була б команда, наші захисники могли там просуватися вперед. Водночас ворог збільшує кількість обстрілів і наступів - як поблизу Кремінної, так і в районі Білогорівки. Значна частина бойовиків - новомобілізовані, але росіяни кидають в бій в Луганській області й кадрові війська", - розповів Гайдай.

Нагадаємо, як повідомляли в ОВА, Кремінна та Білогорівка залишаються самими "гарячими" точками Луганського напрямку.

Також ми писали, що росіяни постійно змінюють тактику біля Кремінної Луганської області.

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