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Росіяни постійно міняють тактику біля Кремінної: Гайдай розповів особливості

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Луганськ, Неділя 05 березня 2023 10:15
Росіяни постійно міняють тактику біля Кремінної: Гайдай розповів особливості Фото: росіяни постійно міняють тактику біля Кремінної Луганської області (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Росіяни постійно міняють тактику біля Кремінної Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Намагаються тактику міняти, хоча це їм мало чим допомагає. Скоріш за все, це залежить від тих підрозділів які там є. Насправді туди крім мобілізованих росіян відправляють ще і кадрові війська. Їх бачать, їх нищать. Іноді когось беруть в полон і таким чином дізнаються, хто саме йшов в наступ", - розповів він.

За його словами, є чітка різниця: декілька днів тому наступ був у вигляді більше 200 піхотинців (близько трьох рот). Пару днів тому намагалися просто двома ротами важкої техніки наступати.

"Вони намагаються шукати слабкі місця, шукають можливості продавити нашу оборону, але все повністю контрольоване нашими Силами оборони", - додав Гайдай.

Як повідомлялось, Росія зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, російське командування продовжує вести під Бахмутом наступальні дії за участю піхоти. Це дозволяє зекономити боєприпаси, яких не вистачає.

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