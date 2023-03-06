РФ усилила атаки и обстрелы на Белогоровку и Кременское направление, - Гайдай

Российские войска увеличили количество обстрелов и атак на Белогоровку Луганской области. Это касается и Кременского направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Сватовское направление - ситуация более стабильная. Была бы команда, наши защитники могли там продвигаться вперед. В то же время враг увеличивает количество обстрелов и наступлений - как вблизи Кременной, так и в районе Белогоровки. Значительная часть боевиков - новомобилизованные, но россияне бросают в бой в Луганской области и кадровые войска", - рассказал Гайдай.

Напомним, как сообщали в ОВА, Кременная и Белогоровка остаются самыми "горячими" точками Луганского направления.

Также мы писали, что россияне постоянно меняют тактику возле Кременной Луганской области.

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