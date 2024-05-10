РФ посилила атаки, щоб здобути успіхів до прибуття допомоги Заходу, - ISW

Впродовж останнього місяця російські війська помітно збільшили кількість наземних атак на сході України. Це свідчить про намір російського військового командування закріпити успіх до прибуття західної військової допомоги для посилення можливостей Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті послалися на інформацію речника українського угруповання "Хортиця" Назара Волошина, який повідомив, що кількість бойових зіткнень на сході істотно зросла з 84 8 травня до 146 9 травня. За його словами, більшість бойових дій відбулася у зоні відповідальності угруповання "Хортиця" - території від Харківської області до прикордонної зони Донецької та Запорізької областей.

Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що в період з березня по квітень 2024 року кількість російських атак зросла на 17%, а понад 75% повідомлень про наземні атаки були зафіксовані у напрямку Часового Яру, Авдіївки та Мар'їнки. В період з березня по квітень кількість російських атак біля Часів Яру зросла на 200%.

Волошин припустив, що нинішня інтенсифікація російських атак є результатом того, що після весняного сезону висох ґрунт і це сприяє більш швидкому механізованому маневру.

Також причиною називають той факт, що російські сили намагаються скористатися відносною слабкістю Сил оборони, доки вони чекають на прибуття західної допомоги.

"ISW продовжує оцінювати, що російські війська будуть підтримувати високу інтенсивність атак на сході України, щоб досягти успіхів до прибуття західної допомоги в Україну. Ця допомога обмежить здатність російських військ підтримувати високу інтенсивність атак і тактичні успіхи, яких вони зараз можуть досягти", - йдеться у звіті.