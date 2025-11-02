РФ пошкодила залізницю на Дніпропетровщині: введено обмеження для потягів, список

"Укрзалізниця" повідомила про зміни у розкладі приміських рейсів на 2 листопада через безпекову ситуацію та пошкодження інфраструктури внаслідок бойових дій. Вони стосуються Дніпропетровської, а також Донецької областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Через пошкодження мережі обмежено курсування кількох поїздів у регіоні.
Зокрема, поїзд №6141 курсуватиме Письменна - Дніпро-Головний (замість Чаплине - Дніпро-Головний).
Також змінено маршрути:
"Укрзалізниця" закликає пасажирів уточнювати актуальний розклад на сайті компанії або в застосунку перед поїздкою.
У межах Донецької області тимчасово змінено маршрути кількох поїздів:
Не курсуватимуть рейси:
Для пасажирів на цих напрямках місцева влада організувала альтернативне автосполучення.
У ніч проти 2 листопада російські війська знову завдали удару по території Одеської області, застосувавши ударні безпілотники. Є загиблі та поранені.
За даними Повітряних сил, російські війська знову масовано атакували територію України ударними безпілотниками та ракетами.
Противник випустив два балістичні ракети "Іскандер-М" з Брянської області РФ. А також 79 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та інших - з напрямків Курськ, Міллерово, Орел і Приморсько-Ахтарськ.