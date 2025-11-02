UA

РФ пошкодила залізницю на Дніпропетровщині: введено обмеження для потягів, список

Ілюстративне фото: РФ пошкодила залізницю на Дніпропетровщині (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

"Укрзалізниця" повідомила про зміни у розкладі приміських рейсів на 2 листопада через безпекову ситуацію та пошкодження інфраструктури внаслідок бойових дій. Вони стосуються Дніпропетровської, а також Донецької областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Дніпропетровська область

Через пошкодження мережі обмежено курсування кількох поїздів у регіоні.

Зокрема, поїзд №6141 курсуватиме Письменна - Дніпро-Головний (замість Чаплине - Дніпро-Головний).

Також змінено маршрути:

  • №6110 - Дніпро - Письменна (замість Дніпро - Чаплине);
  • №6127 - Письменна - Дніпро (замість Чаплине - Дніпро);
  • №6122 - Дніпро - Письменна (замість Дніпро - Демурине);
  • №6135 - Письменна - Синельникове-1 (замість Демурине - Синельникове-1).

"Укрзалізниця" закликає пасажирів уточнювати актуальний розклад на сайті компанії або в застосунку перед поїздкою.

Донецька область

У межах Донецької області тимчасово змінено маршрути кількох поїздів:

  • №6711 курсуватиме за маршрутом Бантишеве - Краматорськ (замість Слов'янськ - Краматорськ);
  • №6712 та №6718 - за маршрутом Слов’янськ - Бантишеве (замість Краматорськ - Бантишеве).

Не курсуватимуть рейси:

  • №6715, №6717, №6721 Слов'янськ - Краматорськ;
  • №6716 та №6722 Краматорськ - Слов'янськ.

Для пасажирів на цих напрямках місцева влада організувала альтернативне автосполучення.

Обстріл 2 листопада

У ніч проти 2 листопада російські війська знову завдали удару по території Одеської області, застосувавши ударні безпілотники. Є загиблі та поранені.

За даними Повітряних сил, російські війська знову масовано атакували територію України ударними безпілотниками та ракетами.

Противник випустив два балістичні ракети "Іскандер-М" з Брянської області РФ. А також 79 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та інших - з напрямків Курськ, Міллерово, Орел і Приморсько-Ахтарськ.

