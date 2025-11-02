ua en ru
Нд, 02 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Україна відбила чергову атаку: росіяни запустили дрони та балістику

Україна, Неділя 02 листопада 2025 09:21
UA EN RU
Україна відбила чергову атаку: росіяни запустили дрони та балістику Ілюстративне фото: Україна відбила чергову атаку РФ 2 листопада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У ніч проти 2 листопада російські війська знову масовано атакували територію України ударними безпілотниками та ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, противник випустив два балістичні ракети "Іскандер-М" з Брянської області РФ. А також 79 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та інших - з напрямків Курськ, Міллерово, Орел і Приморсько-Ахтарськ.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та безпілотні системи Сил оборони відбивали повітряний напад по всій території країни.

За попередніми даними станом на 9:00, ППО збила або подавила 67 ворожих дронів над північними, південними та східними областями.

Водночас зафіксовано влучання однієї балістичної ракети та 12 дронів у шести локаціях, а також падіння уламків збитих БпЛА у двох регіонах.

Україна відбила чергову атаку: росіяни запустили дрони та балістику

Обстріл 2 листопада

У ніч проти 2 листопада російські війська знову завдали удару по території Одеської області, застосувавши ударні безпілотники.

Уламки дронів спричинили пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури. Внаслідок атаки спалахнула пожежа на автостоянці з вантажними автомобілями - вогнем було знищено п’ять вантажівок.

Є загиблі та поранені.

Читайте РБК-Україна в Google News
Повітряні сили України Війна в Україні
Новини
Україна відбила чергову атаку: росіяни запустили дрони та балістику
Україна відбила чергову атаку: росіяни запустили дрони та балістику
Аналітика
Аспірантура вже перестала бути способом ухилення від мобілізації, – Микола Трофименко, МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Аспірантура вже перестала бути способом ухилення від мобілізації, – Микола Трофименко, МОН