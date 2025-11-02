RU

РФ повредила железную дорогу на Днепропетровщине: введены ограничения для поездов, список

Иллюстративное фото: РФ повредила железную дорогу на Днепропетровщине (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

"Укрзализныця" сообщила об изменениях в расписании пригородных рейсов на 2 ноября из-за ситуации с безопасностью и повреждения инфраструктуры в результате боевых действий. Они касаются Днепропетровской, а также Донецкой областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Днепропетровская область

Из-за повреждения сети ограничено курсирование нескольких поездов в регионе.

В частности, поезд №6141 будет курсировать Письменная - Днепр-Главный (вместо Чаплино - Днепр-Главный).

Также изменены маршруты:

  • №6110 - Днепр - Письменная (вместо Днепр - Чаплино);
  • №6127 - Письменная - Днепр (вместо Чаплино - Днепр);
  • №6122 - Днепр - Письменная (вместо Днепр - Демурино);
  • №6135 - Письменная - Синельниково-1 (вместо Демурино - Синельниково-1).

"Укрзализныця" призывает пассажиров уточнять актуальное расписание на сайте компании или в приложении перед поездкой.

Донецкая область

В пределах Донецкой области временно изменены маршруты нескольких поездов:

  • №6711 будет курсировать по маршруту Бантышево - Краматорск (вместо Славянск - Краматорск);
  • №6712 и №6718 - по маршруту Славянск - Бантышево (вместо Краматорск - Бантышево).

Не будут курсировать рейсы:

  • №6715, №6717, №6721 Славянск - Краматорск;
  • №6716 и №6722 Краматорск - Славянск.

Для пассажиров на этих направлениях местные власти организовали альтернативное автосообщение.

 

Обстрел 2 ноября

В ночь на 2 ноября российские войска снова нанесли удар по территории Одесской области, применив ударные беспилотники. Есть погибшие и раненые.

По данным Воздушных сил, российские войска снова массированно атаковали территорию Украины ударными беспилотниками и ракетами.

Противник выпустил две баллистические ракеты "Искандер-М" из Брянской области РФ. А также 79 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и других - с направлений Курск, Миллерово, Орел и Приморско-Ахтарск.

