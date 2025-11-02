РФ повредила железную дорогу на Днепропетровщине: введены ограничения для поездов, список

Обстрел 2 ноября

В ночь на 2 ноября российские войска снова нанесли удар по территории Одесской области, применив ударные беспилотники. Есть погибшие и раненые.

По данным Воздушных сил, российские войска снова массированно атаковали территорию Украины ударными беспилотниками и ракетами.

Противник выпустил две баллистические ракеты "Искандер-М" из Брянской области РФ. А также 79 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и других - с направлений Курск, Миллерово, Орел и Приморско-Ахтарск.