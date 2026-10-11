UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

РФ пошкодила ЛЕП у Києві: на обох берегах почалися проблеми з водою

17:23 11.10.2026 Нд
1 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: У столиці знову проблеми з водопостачанням (Getty Images)

11 жовтня Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру Києва, внаслідок чого пошкоджена високовольтна лінія електропередач.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

"Ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру. Пошкоджена високовольтна лінія електропередач", - наголосив Кличко.

За його словами, тиск води в системі на правому та лівому берегах - понижений.

Міський голова додав, що аварійні бригади вже працюють.

Ситуація зі світлом у Києві 11 жовтня

"Укренерго" повідомляє, що у столиці внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергооб'єкт, через що в кількох районах столиці сталося масштабне знеструмлення.

Енергетики вже заживлюють споживачів за резервними схемами. Оцінити пошкодження та розпочати аварійно-відновлювальні роботи зможуть після відбою повітряної тривоги.

Жителів Києва, у яких наразі є світло, закликають тимчасово обмежити використання потужних електроприладів. Це допоможе знизити навантаження на мережі та швидше відновити стабільне електропостачання в усіх районах столиці.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КиївВодопостачання