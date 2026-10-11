РФ пошкодила ЛЕП у Києві: на обох берегах почалися проблеми з водою

"Ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру. Пошкоджена високовольтна лінія електропередач", - наголосив Кличко.

За його словами, тиск води в системі на правому та лівому берегах - понижений.

Міський голова додав, що аварійні бригади вже працюють.

Ситуація зі світлом у Києві 11 жовтня

"Укренерго" повідомляє, що у столиці внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергооб'єкт, через що в кількох районах столиці сталося масштабне знеструмлення.

Енергетики вже заживлюють споживачів за резервними схемами. Оцінити пошкодження та розпочати аварійно-відновлювальні роботи зможуть після відбою повітряної тривоги.

Жителів Києва, у яких наразі є світло, закликають тимчасово обмежити використання потужних електроприладів. Це допоможе знизити навантаження на мережі та швидше відновити стабільне електропостачання в усіх районах столиці.