РФ повредила ЛЭП в Киеве: на обоих берегах начались проблемы с водой

11 октября Россия снова атаковала энергетическую инфраструктуру Киева, в результате чего повреждена высоковольтная линия электропередач.
Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.
"Враг продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру. Повреждена высоковольтная линия электропередачи", - подчеркнул Кличко.
По его словам, давление воды в системе на правом и левом берегах понижено.
Мэр добавил, что аварийные бригады уже работают.
"Укрэнерго" сообщает, что в результате вражеской атаки в столице поврежден энергообъект, из-за чего в нескольких районах произошло масштабное обесточивание.
Энергетики уже переключают потребителей на резервные схемы электроснабжения. Оценить повреждения и приступить к аварийно-восстановительным работам они смогут после отбоя воздушной тревоги.
Жителей Киева, у которых сейчас есть свет, призывают временно ограничить использование мощных электроприборов. Это поможет снизить нагрузку на сети и быстрее восстановить стабильное электроснабжение во всех районах столицы.
Ранее РБК-Украина рассказывало, какая именно часть Киева осталась без света из-за атаки РФ.
Кроме того, недавно эксперт назвал мягкий и худший сценарии для Киева зимой.