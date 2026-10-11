RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

РФ повредила ЛЭП в Киеве: на обоих берегах начались проблемы с водой

17:23 11.10.2026 Вс
1 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: В столице снова проблемы с водоснабжением (Getty Images)

11 октября Россия снова атаковала энергетическую инфраструктуру Киева, в результате чего повреждена высоковольтная линия электропередач.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

"Враг продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру. Повреждена высоковольтная линия электропередачи", - подчеркнул Кличко.

По его словам, давление воды в системе на правом и левом берегах понижено.

Мэр добавил, что аварийные бригады уже работают.

Ситуация со светом в Киеве 11 октября

"Укрэнерго" сообщает, что в результате вражеской атаки в столице поврежден энергообъект, из-за чего в нескольких районах произошло масштабное обесточивание.

Энергетики уже переключают потребителей на резервные схемы электроснабжения. Оценить повреждения и приступить к аварийно-восстановительным работам они смогут после отбоя воздушной тревоги.

Жителей Киева, у которых сейчас есть свет, призывают временно ограничить использование мощных электроприборов. Это поможет снизить нагрузку на сети и быстрее восстановить стабильное электроснабжение во всех районах столицы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КиевВодоснабжение