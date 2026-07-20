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РФ поширює новий фейк для ворожнечі між українцями та поляками

16:17 20.07.2026 Пн
2 хв
Cпецслужби країни-агресорки запустили ще одну провокацію проти України та Польщі
aimg Олена Бджола
РФ поширює новий фейк для ворожнечі між українцями та поляками Фото: Росія пошиирює новий фейк для розпалювання ворожнечі між Україною та Польщею (Getty Images)
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Росія намагається "розкачати" тему "українсько-польскої ворожнечі" за допомогою постановочних відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Центру протидії дезінформації у Telegram.

ЦПД розвінчав новий фейк РФ

Чергова інфопровокація російських спецслужб спрямована на штучне розпалювання ворожнечі між українцями та поляками.

"Ворожі Telegram-канали поширюють постановочні відео, на яких нібито "українські патріоти" топчуть польський прапор. Головна мета фейку - створити хибне враження, що в Україні зростають антипольські настрої", - зазначили у ЦПД.

Експерти зазначають, що це відео має усі ознаки дешевої постановки:

  • "актори" діють максимально обережно та ховаються у безлюдних місцях,
  • як "прапор" використовують невеликий шматок тканини чи папір у біло-червоних кольорах.

Типовий почерк спецслужб РФ

У ЦПД кажуть: подібні відео відповідають стандартним діям російських кураторів, які вербують українців.

"Новим агентам дають випробувальні прості завдання, на кшталт зняти на камеру наругу над прапором, щоб згодом поступово залучати їх до складніших операцій", - йдеться у повідомленні.

Ці ролики взагалі не отримали поширення в українському сегменті соцмереж, а поширюються виключно в російських джерелах, зауважили у ЦПД.

"Через відсутність реального підґрунтя в Україні ворог змушений вдаватися до ручного фабрикування "доказів", і навіть вони мають безглуздий вигляд", - впевнені експерти.

Нагадаємо, що російська історія про нібито врятовану у Костянтинівці з підвалу 10-річну Софію виявилася цинічною брехнею. Окупанти повністю перекрутивли хронологію подій.

ЦПД зафіксував російську ІПСО, спрямовану на дестабілізацію ситуації у прифронтових регіонах України. Активно розкручується тема нібито катастрофічного дефіциту пального.

Пропаганда РФ запустила фейк про нібито розгром підрозділів ТрО на Лиманському напрямку. Російську брехливу маніпуляцію спростував ЦПД.

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