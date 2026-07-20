РФ поширює новий фейк для ворожнечі між українцями та поляками

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Центру протидії дезінформації у Telegram.

ЦПД розвінчав новий фейк РФ

Чергова інфопровокація російських спецслужб спрямована на штучне розпалювання ворожнечі між українцями та поляками.

"Ворожі Telegram-канали поширюють постановочні відео, на яких нібито "українські патріоти" топчуть польський прапор. Головна мета фейку - створити хибне враження, що в Україні зростають антипольські настрої", - зазначили у ЦПД.

Експерти зазначають, що це відео має усі ознаки дешевої постановки:

"актори" діють максимально обережно та ховаються у безлюдних місцях,

як "прапор" використовують невеликий шматок тканини чи папір у біло-червоних кольорах.

Типовий почерк спецслужб РФ

У ЦПД кажуть: подібні відео відповідають стандартним діям російських кураторів, які вербують українців.

"Новим агентам дають випробувальні прості завдання, на кшталт зняти на камеру наругу над прапором, щоб згодом поступово залучати їх до складніших операцій", - йдеться у повідомленні.

Ці ролики взагалі не отримали поширення в українському сегменті соцмереж, а поширюються виключно в російських джерелах, зауважили у ЦПД.

"Через відсутність реального підґрунтя в Україні ворог змушений вдаватися до ручного фабрикування "доказів", і навіть вони мають безглуздий вигляд", - впевнені експерти.