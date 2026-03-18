РФ поширює фейки про Україну: хоче перекинути відповідальність за забруднення Дністра

Виявляється, що проросійські інформаційні ресурси у Молдові активно просувають одразу три неправдиві версії щодо причин забруднення річки.

- нібито воно сталося через "перевернуту українську вантажівку з мазутом"; Версія 2 - начебто у воду потрапило "високотоксичне ракетне паливо через роботу ППО";

- начебто у воду потрапило "високотоксичне ракетне паливо через роботу ППО"; Версія 3 - російські війська буцімто уразили "складальний цех українських ракет "Фламінго", внаслідок чого сталося забруднення.

"Всі ці версії не відповідають дійсності та не підкріплюються жодними доказами. Офіційно встановлено, що забруднення Дністра пов’язане з наслідками російської атаки на енергетичну інфраструктуру України 7 березня", - повідомили в ЦПД.

В Центрі наголосили, що просування в інфопросторі подібних вкидів є спробою РФ перекласти на Україну відповідальність за екологічні наслідки своїх же ударів.

Паралельно розгортається інформаційна атака проти керівництва Молдови - владу необґрунтовано звинувачують у бездіяльності, приховуванні масштабів інциденту та неспроможності допомогти населенню.

При цьому українські та молдовські служби здійснюють моніторинг, встановлюють бонові загородження та вживають заходів для мінімізації екологічних наслідків.