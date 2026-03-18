РФ поширює фейки про Україну: хоче перекинути відповідальність за забруднення Дністра

Російська пропаганда запустила дезінформаційну кампанію щодо забруднення річки Дністер. Москва хоче перекинути відповідальність за НП на Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис "Центру протидії дезінформації".
Виявляється, що проросійські інформаційні ресурси у Молдові активно просувають одразу три неправдиві версії щодо причин забруднення річки.
"Всі ці версії не відповідають дійсності та не підкріплюються жодними доказами. Офіційно встановлено, що забруднення Дністра пов’язане з наслідками російської атаки на енергетичну інфраструктуру України 7 березня", - повідомили в ЦПД.
В Центрі наголосили, що просування в інфопросторі подібних вкидів є спробою РФ перекласти на Україну відповідальність за екологічні наслідки своїх же ударів.
Паралельно розгортається інформаційна атака проти керівництва Молдови - владу необґрунтовано звинувачують у бездіяльності, приховуванні масштабів інциденту та неспроможності допомогти населенню.
При цьому українські та молдовські служби здійснюють моніторинг, встановлюють бонові загородження та вживають заходів для мінімізації екологічних наслідків.
Нагадаємо, 12 березня стало відомо, що після чергової російської атаки на Дністровську ГЕС стався виток технічних масел у річку Дністер. Забруднення поширилося на Молдову.
Внаслідок цього населені пункти на півночі Молдови можуть залишитися без водопостачання. У районі села Наславча вже оголошено жовтий рівень небезпеки.
Омбудсмен Дмитро Лубінець наголосив, що забруднення річки стало прямим наслідком російського удару по Дністровській ГЕС. Через атаку стався витік технічних мастил, які течією перенесло на територію сусідньої держави.
Кишинів відреагував на інцидент і викликав російського посла "на килим".