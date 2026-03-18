Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

РФ розгоняет фейки об Украине, чтобы перебросить вину за загрязнение Днестра

01:17 18.03.2026 Ср
2 мин
Кроме попыток перебросить вину на Украину за загрязнение реки, РФ также готовит информационные атаки на власти Молдовы
aimg Маловичко Юлия
Фото: река Днестр - важный источник питьевой воды (Getty Images)

Российская пропаганда запустила дезинформационную кампанию по загрязнению реки Днестр. Москва хочет перебросить ответственность за ЧП на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Центра противодействия дезинформации".

Читайте также: Молдова вызвала посла РФ "на ковер" и сделала неприятный "подарок"

Оказывается, что пророссийские информационные ресурсы в Молдове активно продвигают сразу три ложные версии о причинах загрязнения реки.

  • Версия 1 - якобы оно произошло из-за "перевернутого украинского грузовика с мазутом";
  • Версия 2 - якобы в воду попало "высокотоксичное ракетное топливо из-за работы ПВО";
  • Версия 3 - российские войска якобы поразили "сборочный цех украинских ракет "Фламинго", в результате чего произошло загрязнение.

"Все эти версии не соответствуют действительности и не подкрепляются никакими доказательствами. Официально установлено, что загрязнение Днестра связано с последствиями российской атаки на энергетическую инфраструктуру Украины 7 марта", - сообщили в ЦПД.

В Центре отметили, что распостранение подобных вбросов это попытка РФ переложить на Украину ответственность за экологические последствия своих же ударов.

Параллельно разворачивается информационная атака против руководства Молдовы - власть необоснованно обвиняют в бездействии, сокрытии масштабов инцидента и неспособности помочь населению.

При этом украинские и молдавские службы осуществляют мониторинг, устанавливают боновые заграждения и принимают меры для минимизации экологических последствий.

Загрязнение Днестра

Напомним, 12 марта стало известно, что после очередной российской атаки на Днестровскую ГЭС произошла утечка технических масел в реку Днестр. Загрязнение распространилось на Молдову.

Вследствие этого населенные пункты на севере Молдовы могут остаться без водоснабжения. В районе села Наславча уже объявлен желтый уровень опасности.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что загрязнение реки стало прямым следствием российского удара по Днестровской ГЭС. Из-за атаки произошла утечка технических масел, которые течением перенесло на территорию соседнего государства.

Кишинев отреагировал на инцидент и вызвал российского посла "на ковер".

