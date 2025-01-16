РФ поширює фейки про прорив у Сумській області: прикордонники пояснили, навіщо це росіянам

За його словами, російська пропаганда розповідає про нібито прорвали кордон у Сумській області для того, щоб налякати українців - але жодного прориву не було.

Він зауважив, що подібна інформація поширюється щонайменше раз на тиждень. Окупанти створюють фейкові повідомлення для дестабілізації ситуації всередині країни. Але жодного такого випадку підтверджено не було, навіть підготовки до прориву на державному кордоні немає

Однак наразі все ж існує можливість заходу ворожих ДРГ, адже природа і погодні умови це дозволяють, але прикордонники завжди готові до зустрічі з окупантами.

"Якщо говорити про Сумщину і Чернігівщину, то тут така місцевість, що дуже велика кількість боліт, велика кількість лісів, що заважає прориву військ на територію України. Але це дозволяє роботу ДРГ, тому саме прикордонники створюють фортифікаційні споруди, мінують місцевість, щоб не допустити ворожі ДРГ у тил нашої держави. Зазвичай ДРГ готується під певні погодні умови, наприклад, під сильний дощ, туман або інтенсивний сніг. Це тоді, коли не можуть літати розвідувальні дрони, коли погана видимість, і це кращий час для роботи розвідників", - зазначив Шевцов.

Російські ДРГ на кордоні

Варто нагадати, що нещодавно у ДПСУ повідомляли, що російські окупанти намагаються розширити зону впливу у Харківській області. Спроби заходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп продовжуються, але їх активність останнім часом стала меншою.