РФ распространяет фейки о прорыве в Сумской области: пограничники объяснили, зачем это россиянам

По его словам, российская пропаганда рассказывает о якобы прорвали границу в Сумской области для того, чтобы напугать украинцев - но никакого прорыва не было.

Он отметил, что подобная информация распространяется минимум раз в неделю. Оккупанты создают фейковые сообщения для дестабилизации ситуации внутри страны. Но ни одного такого случая подтверждено не было, даже подготовки к прорыву на государственной границе нет

Однако сейчас все же существует возможность захода вражеских ДРГ, ведь природа и погодные условия это позволяют, но пограничники всегда готовы к встрече с оккупантами.

"Если говорить о Сумской и Черниговской областях, то здесь такая местность, что очень большое количество болот, большое количество лесов, что мешает прорыву войск на территорию Украины. Но это позволяет работу ДРГ, поэтому именно пограничники создают фортификационные сооружения, минируют местность, чтобы не допустить вражеские ДРГ в тыл нашего государства. Обычно ДРГ готовится под определенные погодные условия, например, под сильный дождь, туман или интенсивный снег. Это тогда, когда не могут летать разведывательные дроны, когда плохая видимость, и это лучшее время для работы разведчиков", - отметил Шевцов.

Российские ДРГ на границе

Стоит напомнить, что недавно в ГПСУ сообщали, что российские оккупанты пытаются расширить зону влияния в Харьковской области. Попытки захода вражеских диверсионно-разведывательных групп продолжаются, но их активность в последнее время стала меньше.