РФ поширює фейк щодо мобілізації жінок і підлітків в Україні. У РНБО пояснили намір Кремля

Російська пропаганда поширює неправдиві наративи нібито про наміри влади в Україні мобілізувати жінок та чоловіків від 21 року. Крім того, розганяються фейки начебто і щодо планів відправити підлітків до війська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

"Пропаганда РФ продовжує системну роботу зі зриву мобілізації в Україні, поширюючи дезінформацію на цю тему", - йдеться у публікації.

Так, твердження у ворожих ЗМІ та Telegram-каналах нібито щодо "кулуарної підготовки" до мобілізації жінок та підлітків є черговою вигадкою пропагандистів Кремля.

У РНБО пояснили, що метою подібних вкидів є намагання "залякати наше суспільство та зірвати проведення мобілізації".

"Насправді мобілізація в Україні відбувається з 27 років. У Верховній Раді триває обговорення щодо можливості зменшення віку мобілізації до 25 років. Але таке рішення ще не ухвалене. Жодної мобілізації жінок в Україні не буде. Про це чітко заявив президент України Володимир Зеленський", - йдеться у повідомленні.

У Центрі також закликали громадян довіряти тільки верифікованим джерелам інформації.

Пропагандисти "мобілізують" жінок в Україні

Нагадаємо, російська пропаганда далеко не вперше активно поширює наративи про те, що найближчим часом в Україні почнуть мобілізовувати жінок. Однак це неправдива інформація.

Наразі обов'язковому військовому обліку підлягають лише жінки з медичною та фармацевтичною освітою. Але облік - це не призов. Служба у ЗСУ для жінок - лише добровільна.

Окрім того, президент України Володимир Зеленський наголосив, що не підпише закон про мобілізацію жінок.

Зниження віку мобілізації

Нагадаємо також, ще 30 травня 2023 року Верховна рада ухвалила закон про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років. За тоді проголосували 304 депутати.

Законопроект ініціювало Міністерство оборони України спільно зі Збройними силами України. При цьому президент Володимир Зеленський не підписує цей закон. Таким чином, він все ще не набув чинності.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що президент Зеленський усе ще не затвердив зниження граничного віку призову на військову службу до 25 років, оскільки це чутливе питання.