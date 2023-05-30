В Україні знизили вік призову на строкову військову службу

Верховна рада ухвалила закон про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років. Документ в цілому підтримали 304 депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

Урядовий законопроект №9281 ініціювало Міністерство оборони спільно зі Збройними силами України. Вони пояснили, що під час дії правового режиму воєнного стану потреба в перебуванні громадян на військовому обліку призовників до 27 років відсутня.

Ця ініціатива погоджена з іншими урядовими й безпековими структурами.

Обґрунтування зменшення віку

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, на сьогодні на строкову військову службу призиваються громадяни України чоловічої статі з 18 років.

Водночас переважна кількість громадян отримує відстрочку від призову на строкову військову службу при досягненні ними 18-річного віку. Більшість із них мають відстрочку від призову на строкову військову службу для здобуття освіти. Їх навчання, як правило, триває протягом 4-6 років, яке закінчується під час досягнення ними 22-24 річного віку.

"У разі зменшення граничного призовного віку до 25 років призовні комісії матимуть достатньо часу (1-3 роки) на реалізацію виконання громадянами України військового обов’язку та призову їх на строкову військову службу", - йдеться в документі.

Водночас, перебування громадян на військовому обліку призовників до 27-років та необхідність щорічного прибуття їх до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з метою підтвердження права на відстрочку від призову, а також проходження медичних оглядів (обстежень) призводить до значних фінансово-матеріальних витрат.

"Крім цього, тривале перебування громадян на військовому обліку призовників під час дії воєнного стану вважається недоцільним, враховуючи те, що значна чисельність придатних до військової служби громадян, які не мають статусу військовозобов’язаних, не може бути залучена до військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період", - пояснили в уряді.

Скасування призову на строкову службу

Під час дії воєнного стану загальна мобілізація стосується чоловіків від 18 до 60 років. Тому з весни 2022 року призов на строкову військову службу не проводився. Під час проведення в Україні загальної мобілізації, комплектування вакантних посад у Збройних силах України та інших військових формуваннях здійснюється за рахунок військовозобов'язаних та резервістів.