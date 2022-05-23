РФ попытается открыть новую линию продвижения войск для окружения Северодонецка, - ISW

Россия стремится открыть новую линию продвижения к северу от Попасной, чтобы завершить оцепление Северодонецка. Одновременно двигаясь на запад к Бахмуту,
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).
Ключевые выводы экспертов ISW:
Кроме того, ISW отмечает, что захватчики будут продолжать пытаться оцепить Северодонецк и Лисичанск (по крайней мере, с юга), чтобы отрезать соединение по магистрали Северодонецк-Лисичанск с остальной частью Украины.
Напомним, последние несколько дней российские оккупанты пытаются наступать на Славянск и Северодонецк.
Отметим, вчера, 21 мая, российские войска предприняли попытки наступать в Луганской области по четырем направлениям.
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