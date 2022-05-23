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РФ спробує відкрити нову лінію просування військ для оточення Сєвєродонецька, - ISW

Фото: РФ спробує відкрити нову лінію просування військ для оточення Сєвєродонецька (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Артур Родивилов

Росія прагне відкрити нову лінію просування на північ від Попасної, щоб завершити оточення Сєвєродонецька. Одночасно рухаючись на захід до Бахмута,

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Ключові висновки експертів ISW:

  • Загарбники, ймовірно, прагнуть просунутися далі на захід у напрямку Бахмута і на північ для Сєвєродонецька, але навряд чи досягнуть швидкого просування.
  • Росіяни, ймовірно, будуть намагатися утримати позиції на захід від річки Сіверський Донець проти українських атак (а не відступати через річку), щоб запобігти подальшій загрозі просування українців до Ізюма.
  • Російські окупаційні війська продовжили процедури фільтрації та депортації в Маріуполі та його околицях.
  • Окупанти, швидше за все, готуються до відновлення наступу на південному напрямку.

Крім того, ISW зазначає, що загарбники будуть продовжувати намагатися оточити Сєвєродонецьк і Лисичанськ (принаймні, з півдня), щоб відрізати з'єднання по магістралі Сєвєродонецьк-Лисичанськ з іншою частиною України.

Нагадаємо, останні кілька днів російські окупанти намагаються наступати на Слов'янськ і Сєвєродонецьк.

Зазначимо, вчора, 21 травня, російські війська зробили спроби наступати в Луганській області за чотирма напрямками.

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Луганськ