РФ спробує відкрити нову лінію просування військ для оточення Сєвєродонецька, - ISW

Росія прагне відкрити нову лінію просування на північ від Попасної, щоб завершити оточення Сєвєродонецька. Одночасно рухаючись на захід до Бахмута,
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
Ключові висновки експертів ISW:
Крім того, ISW зазначає, що загарбники будуть продовжувати намагатися оточити Сєвєродонецьк і Лисичанськ (принаймні, з півдня), щоб відрізати з'єднання по магістралі Сєвєродонецьк-Лисичанськ з іншою частиною України.
Нагадаємо, останні кілька днів російські окупанти намагаються наступати на Слов'янськ і Сєвєродонецьк.
Зазначимо, вчора, 21 травня, російські війська зробили спроби наступати в Луганській області за чотирма напрямками.
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