Оккупанты в Луганской области наступали сразу на четырех направлениях. ВСУ отбили атаки

Российские войска пытались вести наступление в Луганской области сразу по четырем направлениям. ВСУ отбили атаки, заставив отступить врага с потерями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

По его словам, противник вел наступательные и штурмовые действия в районах Осколоновки, Пурдовки, Щедрищевого и Смолянинового.

"Сразу с четырех направлений пытались ворваться в Северодонецк россияне, но получили достойный отпор и отошли на предыдущие позиции. Впрочем, артиллерийские и минометные обстрелы жилых кварталов ними продолжились. Пострадал почти каждый подконтрольный населенный пункт", - написал Гайдай.

Кроме того, между Северодонецком и Лисичанском разрушен пролет моста вблизи железнодорожного вокзала.

"Позиции наших войск на фронте россияне обстреливают вдоль всей линии соприкосновения вблизи Лисичанска и Северодонецка", - отметил Гайдай.

В общем, в течение минувших суток было отбито девять атак противника, уничтожено пять танков, четыре артиллерийские системы, десять единиц боевой бронированной техники и два автомобиля войск РФ. Подразделения ПВО поразили один БПЛА "Орлан-10".

Также вчера были задержаны несколько человек, которые фотографировали военную технику. Ими будет заниматься СБУ.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, ситуация на Донбассе складывается очень сложная. Российские оккупанты пытаются наступать на Славянск и Северодонецк.

Также мы писали, что российское командование пересмотрело свои планы, сосредоточившись на захвате Луганской области.

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