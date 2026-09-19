РФ поповнює армію "гарматним м'ясом" з Ємену: розвідка розкрила схему Кремля

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України .

За даними СЗРУ, російська сторона вже планує використати у війні проти України щонайменше 27 громадян Ємену.

До оформлення цих людей, як зазначає українська розвідка, безпосередньо причетні російські військові структури. Це може свідчити про те, що вербування іноземців у РФ має не поодинокий, а організований характер.

Як працює схема

У липні 2026 року начальник пункту відбору на військову службу за контрактом у Ханти-Мансійську лейтенант К. Первушин звернувся до прикордонної служби ФСБ Росії.

У своєму зверненні він просив легалізувати перебування на території РФ окремих громадян Ємену. Як стверджує СЗРУ, після отримання необхідного статусу з цими людьми планували укласти контракти на військову службу.

Правовою основою для легалізації став указ російького диктатора Володимира Путіна №821 від 5 листопада 2025 року. Документ запровадив тимчасовий порядок прийому до громадянства РФ та видачі посвідки на проживання.

Формально указ стосується міграційних процедур. Водночас, за даними української розвідки, на практиці цей механізм використовують для подальшого набору іноземців до російської армії.

Схема виглядає так: спочатку іноземцю допомагають легалізуватися в Росії за спрощеною процедурою, після чого його оформлюють на контрактну службу.

Таким чином, за оцінкою СЗРУ, Росія вибудувала механізм системного залучення іноземних громадян до армії. У ньому беруть участь прикордонна служба ФСБ та профільні військкомати.

Серед громадян Ємену, яких встановила СЗРУ, є люди, народжені у 2006 та 2007 роках.

"Серед встановлених СЗРУ громадян Ємену є особи, народжені у 2006 та 2007 роках, тобто зовсім молоді люди, яких кремль готовий кидати у війну за гроші та обіцянку легального статусу на Росії", - підсумували у розвідці.