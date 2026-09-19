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РФ пополняет армию "пушечным мясом" из Йемена: разведка раскрыла схему Кремля

09:55 19.09.2026 Сб
2 мин
aimg Мария Науменко
РФ пополняет армию "пушечным мясом" из Йемена: разведка раскрыла схему Кремля Фото: йеменские военнослужащие (Getty Images)
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Россия привлекает иностранцев в армию из-за упрощенной легализации. Среди потенциального "пушечного мяса" – граждане Йемена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

По данным СЗРУ, российская сторона уже планирует использовать в войне против Украины по меньшей мере 27 граждан Йемена.

К оформлению этих людей, как отмечает украинская разведка, причастны российские военные структуры. Это может свидетельствовать о том, что вербовка иностранцев в РФ носит не одиночный, а организованный характер.

Как работает схема

В июле 2026 года начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Ханты-Мансийске лейтенант К. Первушин обратился в пограничную службу ФСБ России.

В своем обращении он просил легализовать пребывание на территории РФ отдельных граждан Йемена. Как утверждает СЗРУ, после получения необходимого статуса с этими людьми планировалось заключить контракты на военную службу.

Правовой основой для легализации стал указ российского диктатора Владимира Путина №821 от 5 ноября 2025 года. Документ ввел временный порядок приема в гражданство РФ и выдачи вида на жительство.

Формально указ касается миграционных процедур. В то же время, по данным украинской разведки, на практике этот механизм используется для дальнейшего набора иностранцев в российскую армию.

Схема выглядит следующим образом: сначала иностранцу помогают легализоваться в России по упрощенной процедуре, после чего его оформляют на контрактную службу.

Таким образом, по оценке СЗРУ Россия выстроила механизм системного привлечения иностранных граждан в армию. В нем принимают участие пограничная служба ФСБ и профильные военкоматы.

Среди граждан Йемена, установленных СЗРУ, есть люди, рожденные в 2006 и 2007 годах.

"Среди установленных СЗРУ граждан Йемена есть лица, рожденные в 2006 и 2007 годах, то есть совсем молодые люди, которых кремль готов бросать в войну за деньги и обещание легального статуса в России", - подытожили в разведке.

В августе 2026 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в украинском плену находятся граждане 51 страны, воевавшие на стороне российской армии. По его словам, это свидетельствует о масштабах привлечения иностранцев к войне против Украины.

Кроме того, Служба внешней разведки Украины сообщила, что Россия завербовала по меньшей мере восемь граждан Индонезии в свои вооруженные силы для участия в войне против Украины.

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