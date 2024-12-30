В РФ пообіцяли покарати винних у катастрофі Embraer, - Генпрокуратура Азербайджану

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генпрокуратуру Азербайджану.

За даними прокуратури Азербайджану, Росія заявила, що працює над ідентифікацією та покаранням осіб, причетних до катастрофи азербайджанського авіалайнера. Наразі тривають слідчі заходи по кримінальній справі, порушеній у зв'язку з катастрофою літака типу Embraer 190 рейсу КСК Баку-Грозний.

Зазначається, що для об'єктивного та повного розслідування інциденту на місці катастрофи в Хабелі були проведені масштабні слідчі роботи за участю професійних слідчих і фахівців з Азербайджану, Казахстану, Росії та Бразилії.

Також прокурори Азербайджану, які працюють у Грозному, надали необхідну підтримку російським колегам у розслідуванні кримінальної справи та обміні зібраними доказами між обома сторонами.

Відомо, що голова слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін зателефонував Генпрокурору Камрану Алієву та створив слідчу групу з слідчих і експертів.

Авіакатастрофа у Казахстані

Ранком 25 грудня у Казахстані впав пасажирський літак Embraer 190 авіакомпанії AZAL. Під час аварії на борту літака перебувало 67 осіб, в авіакатастрофі загинули 38 людей. Літак прямував з Баку до Грозного.

За даними ЗМІ, у Грозному, де до цього збивали дрони, могли підбити літак, тому він не зміг сісти. У результаті Embraer 190 впав у районі міста Актау. Як пише видання Euronews, в Азербайджані підтвердили, що причиною авіакатастрофи була російська ракета.