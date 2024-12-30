В РФ пообещали наказать виновных в катастрофе Embraer, - Генпрокуратура Азербайджана

Российская Федерация начала сотрудничество с Азербайджаном по расследованию авиакатастрофы самолета Embraer 190. Следователи из четырех стран проведут масштабное расследование причин падения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генпрокуратуру Азербайджана .

По данным прокуратуры Азербайджана, Россия заявила, что работает над идентификацией и наказанием лиц, причастных к катастрофе азербайджанского авиалайнера. Сейчас продолжаются следственные мероприятия по уголовному делу, возбужденному в связи с катастрофой самолета типа Embraer 190 рейса КСК Баку-Грозный.

Отмечается, что для объективного и полного расследования инцидента на месте катастрофы в Хабели были проведены масштабные следственные работы с участием профессиональных следователей и специалистов из Азербайджана, Казахстана, России и Бразилии.

Также прокуроры Азербайджана, работающие в Грозном, оказали необходимую поддержку российским коллегам в расследовании уголовного дела и обмене собранными доказательствами между обеими сторонами.

Известно, что глава следственного комитета России Александр Бастрыкин позвонил Генпрокурору Камрану Алиеву и создал следственную группу из следователей и экспертов.

Авиакатастрофа в Казахстане

Утром 25 декабря в Казахстане упал пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL. Во время аварии на борту самолета находилось 67 человек, в авиакатастрофе погибли 38 человек. Самолет направлялся из Баку в Грозный.

По данным СМИ, в Грозном, где до этого сбивали дроны, могли подбить самолет, поэтому он не смог сесть. В результате Embraer 190 упал в районе города Актау. Как пишет издание Euronews, в Азербайджане подтвердили, что причиной авиакатастрофы была российская ракета.