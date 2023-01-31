РФ не полишила спроб отримати від Ірану ракети, проти яких Україна не має засобів, - Ігнат
Росія продовжує шукати шляхи, щоб отримати іранські балістичні ракети, яким Україна наразі протидіяти не може.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Повітряних сил Юрія Ігната.
"Основна із загроз, яка висить у повітрі й ще може бути реалізована, це, зрозуміло, іранські ракети. Росія не залишила своїх намірів отримувати від Ірану та безпілотники-камікадзе, та ракети, про які було оголошено раніше - Fateh та Zolfaghar", - зазначив спікер.
Водночас Ігнат вказав, що ці ракети балістичні, а проти балістики Україна сьогодні засобів немає. Саме тому дуже важливо, щоб міжнародні партнери та союзники надали Patriot PAC-3 та SAMP-T, які можуть збивати балістичні ракети.
"Ми бачимо зрушення: Італія, Франція теж заявили про готовність передавати і ці системи Україні, про що зараз активно йдуть обговорення після того ж "Рамштайну". Тому загроза є, вона нікуди не зникла, і мусимо на неї реагувати", - додав речник ПС ЗСУ.
Нагадаємо, у Пентагоні поінформували, що РФ продовжує просити в Ірану та КНДР ракети через дефіцит власних.
Раніше ми писали, що у Вашингтоні уважно відстежують ситуацію зі співпрацею Ірану та Росії в секторі передачі озброєння, але поки що не бачили підтверджень передачі росіянам балістичних ракет.
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