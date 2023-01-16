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Росія продовжує просити у Ірану та КНДР ракети через дефіцит власних, - Пентагон

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Понеділок 16 січня 2023 22:03
Росія продовжує просити у Ірану та КНДР ракети через дефіцит власних, - Пентагон Фото: заступник міністра оборони з політичних питань Колін Кал (flickr.com/134373431@N07)
Автор: Валерія Поліщук

Кремль продовжує просити у Ірану та Північної Кореї ракети, оскільки відчуває справжній дефіцит у власних ракетних здібностях та безпілотниках. У зв'язку з цим Сполучені Штати очікують поглиблення відносин Москви з Тегераном та Пхеньяном.

Про це заявив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кал, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Він зазначив, що Сполучені Штати очікують продовження подібних кроків від Росії.

"Відверто кажучи, це сигнал розпачу Росії, що вони звертаються до Ірану та Північної Кореї. Щодо авіації, я думаю, що ми повинні очікувати, що Іран і РФ поглиблюватимуть свої відносини. Тому що Росія все більше покладатиметься на допомогу інших країн, щоб отримати озброєння, якого їм не вистачає", - заявив представник Пентагону.

Своєю чергою, заступник держсекретаря Венді Шерман заявила, що США стурбовані російсько-іранськими відносинами і спостерігатимуть за всім, що РФ робить щодо власного виробництва ракет, і накладатиме санкції.

Нагадаємо, Іран хоче збільшити постачання передових озброєнь Росії.

Раніше у Вашингтоні заявляли, що уважно відстежують ситуацію зі співпрацею Ірану та Росії в секторі передачі озброєння, але поки що США не бачили підтверджень передачі росіянам балістичних ракет.

Зазначимо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Іран виступає спільником у війні Росії проти України і закликав зупинити це якнайшвидше.

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