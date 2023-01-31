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РФ не оставила попыток получить от Ирана ракеты, против которых Украина не имеет средств, - Игнат

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Вторник 31 января 2023 01:17
РФ не оставила попыток получить от Ирана ракеты, против которых Украина не имеет средств, - Игнат Фото: Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform.com.ua)
Автор: Олег Васкив

Россия продолжает искать пути, чтобы получить иранские баллистические ракеты, которым Украина пока противодействовать не может.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Воздушных сил Юрия Игната.

"Основная из угроз, которая висит в воздухе и еще может быть реализована, это, разумеется, иранские ракеты. Россия не оставила своих намерений получать от Ирана и беспилотники-камикадзе, и ракеты, о которых было объявлено ранее - Fateh и Zolfaghar", - отметил спикер.

В то же время, Игнат указал, что эти ракеты баллистические, а против баллистики Украина сегодня средств не имеет. Поэтому очень важно, чтобы международные партнеры и союзники предоставили Patriot PAC-3 и SAMP-T, которые могут сбивать баллистические ракеты.

"Мы видим сдвиги: Италия, Франция тоже заявили о готовности передавать и эти системы Украине, о чем сейчас активно идут обсуждения после того же "Рамштайна". Поэтому угроза есть, она никуда не исчезла, и должны на нее реагировать", - добавил спикер. ПС ВСУ.

Напомним, в Пентагоне проинформировали, что РФ продолжает просить у Ирана и КНДР ракеты из-за дефицита собственных.

Ранее мы писали, что в Вашингтоне внимательно отслеживают ситуацию с сотрудничеством Ирана и России в секторе передачи вооружения, но пока не видели подтверждений передачи россиянам баллистических ракет.

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