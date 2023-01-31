РФ не оставила попыток получить от Ирана ракеты, против которых Украина не имеет средств, - Игнат

"Основная из угроз, которая висит в воздухе и еще может быть реализована, это, разумеется, иранские ракеты. Россия не оставила своих намерений получать от Ирана и беспилотники-камикадзе, и ракеты, о которых было объявлено ранее - Fateh и Zolfaghar", - отметил спикер.

В то же время, Игнат указал, что эти ракеты баллистические, а против баллистики Украина сегодня средств не имеет. Поэтому очень важно, чтобы международные партнеры и союзники предоставили Patriot PAC-3 и SAMP-T, которые могут сбивать баллистические ракеты.

"Мы видим сдвиги: Италия, Франция тоже заявили о готовности передавать и эти системы Украине, о чем сейчас активно идут обсуждения после того же "Рамштайна". Поэтому угроза есть, она никуда не исчезла, и должны на нее реагировать", - добавил спикер. ПС ВСУ.