США не бачать фактів передачі ракет з Ірану до РФ

Фото: США не бачать підтверджень передачі ракет з Ірану в Росію (GettyImages)

Координатор Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі заявив, що Вашингтон уважно відстежують ситуацію з співпрацею Ірану та Росії у секторі передачі озброєння, але поки що США не бачили підтверджень передачі росіянам балістичних ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Укрінформ.

"Ми знаємо, що мають місце дискусії про потенційну передачу балістичних ракет. Ми не бачили, щоб це підтвердилося, станом на тепер, але стежимо за цим дуже уважно", - сказав він.