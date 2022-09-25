Окупанти вивезли загиблого замполіта зі Святогірська, залишивши тіла рядових солдатів гнити в лісах

"Власник кашкета з підписом "ст. л-т санжиев с.б." виявився тим рідкісним загарбником, загибель якого визнали в пабліках органів місцевої влади Росії", - йдеться в повідомленні.

15 вересня ЗМІ та соцмережі повідомили, що в Калмикії за участі аж міських і районних чиновників попрощалися зі старшим лейтенантом Сананом Санжиєвим.

Прикордонники нагадали, що родичі замполіта отримають гробові, бо його тіло евакуювали та поховали з почестями.

"А от вдови і сироти простих загарбників хай самі здогадуються, куди пропали їхні родичі, бо тіла рядових в російській армії можна залишити в лісі і списати, як зниклі безвісти", - додали в ДПСУ.