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Окупанти вивезли загиблого замполіта зі Святогірська, залишивши тіла рядових солдатів гнити в лісах

Фото: біля Святогірська знайшли кашкет офіцера, загибель якого визнали в РФ (dpsu.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

На одній з позицій в районі Святогірська, звідки відступили окупанти, між гір сміття, спаленої техніки і тіл прикордонники знайшли кашкет старшого лейтенанта, похованого з почестями в РФ, на відміну від інших окупантів, тіла яких так і залишили гнити в лісі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Власник кашкета з підписом "ст. л-т санжиев с.б." виявився тим рідкісним загарбником, загибель якого визнали в пабліках органів місцевої влади Росії", - йдеться в повідомленні.

15 вересня ЗМІ та соцмережі повідомили, що в Калмикії за участі аж міських і районних чиновників попрощалися зі старшим лейтенантом Сананом Санжиєвим.

Прикордонники нагадали, що родичі замполіта отримають гробові, бо його тіло евакуювали та поховали з почестями.

"А от вдови і сироти простих загарбників хай самі здогадуються, куди пропали їхні родичі, бо тіла рядових в російській армії можна залишити в лісі і списати, як зниклі безвісти", - додали в ДПСУ.

Нагадаємо, ЗСУ зайшли в Святогірськ Донецької області 12 вересня. У місті та навколо нього триває зачистка від окупантів.

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