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Оккупанты вывезли погибшего замполита из Святогорска, оставив тела рядовых солдат гнить в лесах

Фото: возле Святогорска нашли фуражку офицера, гибель которой признали в РФ (dpsu.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

На одной из позиций в районе Святогорска, откуда отступили оккупанты, между горами мусора, сожженной техники и тел пограничники нашли фуражку старшего лейтенанта, похороненного с почестями в РФ, в отличие от других оккупантов, тела которых так и оставили гнить в лесу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Собственник фуражки с подписью "ст. л-т санжиев с.б." оказался тем редким захватчиком, гибель которого признали в пабликах органов местных властей России", - говорится в сообщении.

15 сентября СМИ и соцсети сообщили, что в Калмыкии с участием городских и районных чиновников простились со старшим лейтенантом Сананом Санжиевым.

Пограничники напомнили, что родственники замполита получат гробовые, потому что тело его эвакуировали и похоронили с почестями.

"А вот вдовы и сироты простых захватчиков пусть сами догадываются, куда пропали их родственники, потому что тела рядовых в российской армии можно оставить в лесу и списать, как пропавшие без вести", - добавили в ГПСУ.

Напомним, ВСУ зашли в Святогорск Донецкой области 12 сентября. В городе и вокруг него идет зачистка от оккупантов.

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