РФ погрожує студентам в окупації штрафами за неявку в "військомати", - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях України ворог почав розгортати мобілізаційні процеси на строкову службу. Зокрема, низці студентам погрожують великими штрафами за відмову служити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву ( ЦНС ).

За даними інформаційного ресурсу, представника так званих військоматів обходять навчальні заклади на окупованих територіях. Зокрема, росіяни погрожують студентам останніх курсів штрафами до 200 тисяч російських рублів за відмову проходили строкову службу в операційній армії.

У разі, якщо коштів для оплати штрафу немає, ворог обіцяє залучити відмовників до обов'язкових примусових робіт на потреби армії РФ протягом двох років.

"Наголошуємо, що міжнародне право забороняє залучення мешканців окупованих територій до обслуговування ворожої армії чи вербування людей до її складу", - додали у ЦНС.