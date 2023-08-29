РФ погрожує арештом трьом суддям із Вільнюса. Литва звернулася до Єврокомісії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Раду суддів Литви .

"Рада суддів звернулася до президента Литовської Республіки, спікера Сейму Литовської Республіки та прем'єр-міністра з проханням дати оцінку останній інформації, пов'язаній з переслідуванням литовських суддів з боку Росії", - йдеться у повідомленні.

Також Рада суддів звернулася до віцепрезидента Європейської комісії Віри Юрової.

Чому РФ погрожує арештом суддям із Вільнюса

Учора з'явилася інформація про те, що 17 серпня Басманний районний суд Москви ухвалив рішення про арешт трьох литовських суддів, які ухвалювали вирок у справі про події 13 січня 1991 року у Вільнюсі, - Айнори Мацявічене, Вірджинії Пакальніте-Тамошюнайте й Артура Шумської.

Мова йде про штурм телецентру у Вільнюсі, він відбувся в ніч на 13 січня під час сутичок між прихильниками відновлення незалежності Литви та радянськими військовими.

Згодом ніхто з посадових осіб СРСР не захотів узяти на себе відповідальність за подію. Пізніше звинувачення у військових злочинах у Литві висунули 67 громадянам Росії, Білорусі та України - переважно військовим, які брали участь у штурмі. Більшість обвинувачених було притягнуто до суду заочно.

Що ще сказали в Раді суддів

Рада суддів наголошує, що така поведінка російського режиму є цілеспрямованою та систематичною спробою залякати суддів не лише Литви, а й міжнародного співтовариства, щоб уникнути юридичної відповідальності за воєнні злочини та злочини проти людяності, вчинені самою Росією.

"Рада суддів як орган самоврядування судів, що забезпечує незалежність судів і суддів, вкотре заявляє, що ситуації, коли висуваються припущення щодо переслідування суддів незалежної держави за виконання ними своїх конституційних обов'язків, не можуть бути терпимими та виправданими", - додали наостанок.

РФ раніше вже робила подібне із суддями Міжнародного кримінального суду

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Також ордер був виданий на ім'я уповноваженого при президенті Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Пізніше у Росії оголосили в розшук суддю Міжнародного кримінального суду (МКС) Томоко Акане. Вона є однією із трьох суддів, які видали ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

Також суддя Міжнародного кримінального суду Росаріо Сальваторе Айтала, який видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна, з'явився в базі розшуку МВС Росії.