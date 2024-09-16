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РФ почала запускати по Україні більше "Шахедів": експерт назвав можливі причини

Фото: дрон-камікадзе Shahed (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Дмитро Олійник

Останнім часом Росія запускає по Україні більше дронів-камікадзе "Шахед", ніж раніше. На це може бути дві причини.

Про це у коментарі Youtube-каналу РБК-Україна розповів експерт з авіації Костянтин Криволап.

"Мене дивує така велика кількість "Шахедів", які літають. Це каже про те, що у росіян або з'явилося додаткове виробництво, або те виробництво, яке було розгорнуте раніше, то вони досягли там можливостей по комплектації, по виробництву фюзеляжів тощо",  - сказав Криволап.

Він зазначив, що кількість "Шахедів", які РФ запускає по Україні, зараз значно більша ніж була раніше.

"І значно більше, ніж вкладається в угоду між Росією і Тегераном, яка у 2022 році була підписана на шість тисяч "Шахедів". Вони вже перевалили, мабуть, за цю цифру. А там контракт закінчується в травні 2025 року", - додав експерт.

Обстріли України

Російські війська щоночі запускають по Україні дрони-камікадзе "Шахед".

Так, у ніч на 16 вересня росіяни здійснили масштабну атаку на Україну, використовуючи ударні "Шахеди".

З 20:00 15 вересня по 06:00 16 вересня радіотехнічні війська Повітряних сил України виявили та супроводили 56 ворожих дронів, запущених з території Росії (Курськ і Єйськ).

Було знищено 53 ударних безпілотників в різних регіонах, включно з Київською, Черкаською, Вінницькою, Полтавською, Сумською, Запорізькою, Кіровоградською, Миколаївською та Дніпропетровською областями.

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