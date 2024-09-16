РФ почала запускати по Україні більше "Шахедів": експерт назвав можливі причини

"Мене дивує така велика кількість "Шахедів", які літають. Це каже про те, що у росіян або з'явилося додаткове виробництво, або те виробництво, яке було розгорнуте раніше, то вони досягли там можливостей по комплектації, по виробництву фюзеляжів тощо", - сказав Криволап.

Він зазначив, що кількість "Шахедів", які РФ запускає по Україні, зараз значно більша ніж була раніше.

"І значно більше, ніж вкладається в угоду між Росією і Тегераном, яка у 2022 році була підписана на шість тисяч "Шахедів". Вони вже перевалили, мабуть, за цю цифру. А там контракт закінчується в травні 2025 року", - додав експерт.