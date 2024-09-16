РФ начала запускать по Украине больше "Шахедов": эксперт назвал возможные причины

"Меня удивляет такое большое количество "Шахедов", которые летают. Это говорит о том, что у россиян либо появилось дополнительное производство, либо то производство, которое было развернуто ранее, то они достигли там возможностей по комплектации, по производству фюзеляжей и т.д." , - сказал Криволап.

Он отметил, что количество "Шахедов", которые РФ запускает по Украине, сейчас значительно больше, чем было раньше.

"И гораздо больше, чем укладывается в соглашение между Россией и Тегераном, которое в 2022 году было подписано на шесть тысяч "Шахедов". Они уже перевалили, пожалуй, за эту цифру. А там контракт истекает в мае 2025 года", - добавил эксперт.