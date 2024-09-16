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РФ начала запускать по Украине больше "Шахедов": эксперт назвал возможные причины

Фото: дрон-камикадзе Shahed (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Дмитрий Олейник

В последнее время Россия запускает по Украине больше дронов-камикадзе "Шахед", чем раньше. Этому может быть две причины.

Об этом в комментарии Youtube-каналу РБК-Украина рассказал эксперт по авиации Константин Криволап.

"Меня удивляет такое большое количество "Шахедов", которые летают. Это говорит о том, что у россиян либо появилось дополнительное производство, либо то производство, которое было развернуто ранее, то они достигли там возможностей по комплектации, по производству фюзеляжей и т.д." , - сказал Криволап.

Он отметил, что количество "Шахедов", которые РФ запускает по Украине, сейчас значительно больше, чем было раньше.

"И гораздо больше, чем укладывается в соглашение между Россией и Тегераном, которое в 2022 году было подписано на шесть тысяч "Шахедов". Они уже перевалили, пожалуй, за эту цифру. А там контракт истекает в мае 2025 года", - добавил эксперт.

Обстрелы Украины

Российские войска каждую ночь запускают по Украине дроны-камикадзе "Шахед".

Так, в ночь на 16 сентября россияне совершили масштабную атаку на Украину, используя ударные "Шахеды".

С 20:00 15 сентября по 06:00 16 сентября радиотехнические войска Воздушных сил Украины обнаружили и сопроводили 56 вражеских дронов, запущенных с территории России (Курск и Ейск).

Было уничтожено 53 ударных беспилотника в разных регионах, включая Киевскую, Черкасскую, Винницкую, Полтавскую, Сумскую, Запорожскую, Кировоградскую, Николаевскую и Днепропетровскую области.

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