РФ почала захищати антидроновими сітками підводні човни за 7400 км від України

Нагадаємо, українські дрони 13 травня атакували Астраханський газопереробний завод поблизу Каспійського моря - за 1675 км від кордону. Росіяни заявили про "збиття всіх дронів", однак визнали пожежу на території підприємства від уламків.

А один із найбільших нафтопереробних заводів Росії - "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" - після серії українських ударів повністю зупинив переробку нафти. Ремонт, за даними галузевих джерел, може зайняти кілька тижнів.