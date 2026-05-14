РФ почала захищати антидроновими сітками підводні човни за 7400 км від України

10:34 14.05.2026 Чт
1 хв
Для чого Росія закриває підводні човни сітками?
aimg Олена Чупровська
Фото: Антидронові сітки на атомних субмаринах Камчатки - що Росія намагається приховати (t.me/ssternenko)

Росія захищає атомні підводні човни антидроновими сітками навіть на Камчатці - за 7400 км від України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника Міністерства оборони Сергія Стерненка у Telegram.

Що побачили на супутникових знімках

На знімках морської бази "Рибачий" на півострові Камчатка зафіксовано антидронові сітки щонайменше над двома атомними субмаринами. Це човни класу "Борей" та "Борей-А".

Саме ця база є головним місцем базування атомних підводних човнів Тихоокеанського флоту РФ. Звідти субмарини вирушають у тривалі бойові патрулювання в Тихому океані.

Що несуть ці човни

Кожна субмарина класу "Борей" та "Борей-А" озброєна 16 міжконтинентальними балістичними ракетами РСМ-56 "Булава". Також на базі стоять підводні човни - носії крилатих ракет.

Нагадаємо, українські дрони 13 травня атакували Астраханський газопереробний завод поблизу Каспійського моря - за 1675 км від кордону. Росіяни заявили про "збиття всіх дронів", однак визнали пожежу на території підприємства від уламків.

А один із найбільших нафтопереробних заводів Росії - "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" - після серії українських ударів повністю зупинив переробку нафти. Ремонт, за даними галузевих джерел, може зайняти кілька тижнів.

РФ, Камчатка, Війна в Україні