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РФ почала кампанію з виявлення проукраїнськи налаштованих жителів на ТОТ, - ЦНС

Фото: загарбники вводять у школи спеціальних поліцаїв (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

На тимчасово окупованих територіях (ТОТ) загарбники вводять нові форми жорсткої кампанії з виявлення проукраїнськи налаштованих людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що відтепер у школах до проведення уроків окупанти будуть залучати спеціально підготовлених поліцаїв. Їхнім завданням буде виявляти через дітей проукраїнські настрої їхніх батьків.

"Напередодні нового навчального року вчителі, які пішли на співпрацю із ворогом, пройшли спеціальний вишкіл щодо виявлення дітей які "потенційно підтримують Україну". У звичній для себе цинічній манері окупанти назвали це "девіантною поведінкою", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС закликали батьків проводити зі своїми дітьми бесіди про відповідну поведінку під час спілкування із окупантами.

Ситуація на окупованих територіях

Російські загарбники примусово роздають українцям в окупації пропагандистську літературу. Для цього проводиться кампанія "книга на дом".

Також окупанти затвердили для школярів уніформу в дизайні та характеристиках післявоєнних часів.

Крім того, у тимчасово окупованих районах Донецької області загарбники влаштували фестиваль пропагандистів.

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