РФ почала кампанію з виявлення проукраїнськи налаштованих жителів на ТОТ, - ЦНС

Зазначається, що відтепер у школах до проведення уроків окупанти будуть залучати спеціально підготовлених поліцаїв. Їхнім завданням буде виявляти через дітей проукраїнські настрої їхніх батьків.

"Напередодні нового навчального року вчителі, які пішли на співпрацю із ворогом, пройшли спеціальний вишкіл щодо виявлення дітей які "потенційно підтримують Україну". У звичній для себе цинічній манері окупанти назвали це "девіантною поведінкою", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС закликали батьків проводити зі своїми дітьми бесіди про відповідну поведінку під час спілкування із окупантами.