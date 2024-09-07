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В окупованій Донецькій області РФ влаштує фестиваль пропагандистів, - ЦНС

Субота 07 вересня 2024 19:01
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В окупованій Донецькій області РФ влаштує фестиваль пропагандистів, - ЦНС Фото: пропагандистка Олена Колбаснікова (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У тимчасово окупованій Донецькій області російські пропагандисти проведуть фестиваль своїх "ручних псевдожурналістів". Це відбудеться вже вдруге.

Повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

За даними інформаційного ресурсу, захід організовує фонд розвитку "нових медіа" за підтримки путінського фонду культурних ініціатив.

"Головна мета фестивалю - навчити своїх рупорів нових методів спотворення правди та донесення інформації про "перемоги" у "СВО", героїзації її учасників", - йдеться у повідомленні.

Фестиваль відбудеться у листопаді цього року. Проте місцеві колаборанти вже сьогодні розпочали реєстрацію охочих поповнити ряди пропагандистів.

У ЦНС наголосили, що у в сучасній Росії журналістика мертва і не потрібна. Однак Кремлю потрібні ті, хто будуть "ретранслювати накази царя". Для цього росіяни почали готувати так званих воєнних кореспондентів серед усіх вищих навчальних закладів, де навчають "журналістів".

В кінці публікації Центр національного спротиву нагадав про те, що існує відповідальність за спотворення правди та оспівування злочинів російських окупантів. Крім того, інформаційний ресурс зазначив, що виявляти "таких псевдожурналістів" може кожен небайдужий громадянин.

Нагадаємо, що взимку країна-агресор Російська Федерація планує провести на окупованих територіях України пропагандистський форум "молодь двох морів". За участь у ньому загарбники обіцяють гроші у вигляді грантів.

"Головна мета заходу суто демонстраційна і її суть висвітлити нібито схвалення місцевою молоддю окупаційного режиму", - йшлося в повідомленні ЦНС.

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