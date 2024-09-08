РФ для школярів в окупації затвердила уніформу у стилі післявоєнних часів, - ЦНС

Передає РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву ( ЦНС ).

Зокрема, згідно з повідомленням Росстандарту, дизайн форми не обговорюється. Вона буде зносостійкою, протипроникною і в стилі післявоєнних часів.

За словами так званої "міністерки" освіти "ДНР" Ольги Колударової, уніфікований одяг буде підкреслювати "скромність" дитини та нібито допоможе покращити якість навчання.

"Щоправда, як одяг може вплинути на якість навчання, колаборантка не пояснила", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначили, що "зрівнялівка" та позбавлення українців будь-якого прояву індивідуальності є ще одним методом тотального впливу та контролю населення. У свою чергу Кремль, розуміючи це, не соромиться користуватися цим методом.

В кінці публікації Центр національного спротиву закликав людей допомагати виявляти тих, хто пішов на співпрацю із окупаційним режимом РФ.