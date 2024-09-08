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РФ для школярів в окупації затвердила уніформу у стилі післявоєнних часів, - ЦНС

Неділя 08 вересня 2024 01:49
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РФ для школярів в окупації затвердила уніформу у стилі післявоєнних часів, - ЦНС Фото: підлітки на окупованих територіях України (vk.com/avangard_patriot)
Автор: Едуард Ткач

Учні середніх шкіл на тимчасово окупованих територіях України відтепер зобов'язані носити уніформу. Відповідна ініціатива затверджена "законом" РФ.

Передає РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Зокрема, згідно з повідомленням Росстандарту, дизайн форми не обговорюється. Вона буде зносостійкою, протипроникною і в стилі післявоєнних часів.

За словами так званої "міністерки" освіти "ДНР" Ольги Колударової, уніфікований одяг буде підкреслювати "скромність" дитини та нібито допоможе покращити якість навчання.

"Щоправда, як одяг може вплинути на якість навчання, колаборантка не пояснила", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначили, що "зрівнялівка" та позбавлення українців будь-якого прояву індивідуальності є ще одним методом тотального впливу та контролю населення. У свою чергу Кремль, розуміючи це, не соромиться користуватися цим методом.

В кінці публікації Центр національного спротиву закликав людей допомагати виявляти тих, хто пішов на співпрацю із окупаційним режимом РФ.

Нагадаємо, що в тимчасово окупованій Луганській області у школярів і студентів немає більше пільг. Зокрема, за інформацією ЦНС, тепер для їзди в громадському транспорті діти мають оплатити повну вартість поїздки.

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