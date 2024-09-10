РФ начала кампанию по выявлению проукраински настроенных жителей на ВОТ, - ЦНС

Отмечается, что отныне в школах к проведению уроков оккупанты будут привлекать специально подготовленных полицаев. Их задачей будет выявлять через детей проукраинские настроения их родителей.

"Накануне нового учебного года учителя, которые пошли на сотрудничество с врагом, прошли специальную подготовку по выявлению детей, которые "потенциально поддерживают Украину". В привычной для себя циничной манере оккупанты назвали это "девиантным поведением", - отмечается в сообщении.

В ЦНС призвали родителей проводить со своими детьми беседы о соответствующем поведении во время общения с оккупантами.