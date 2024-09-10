RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ начала кампанию по выявлению проукраински настроенных жителей на ВОТ, - ЦНС

Фото: захватчики вводят в школы специальных полицаев (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

На временно оккупированных территориях (ВОТ) захватчики вводят новые формы жесткой кампании по выявлению проукраински настроенных людей.

Отмечается, что отныне в школах к проведению уроков оккупанты будут привлекать специально подготовленных полицаев. Их задачей будет выявлять через детей проукраинские настроения их родителей.

"Накануне нового учебного года учителя, которые пошли на сотрудничество с врагом, прошли специальную подготовку по выявлению детей, которые "потенциально поддерживают Украину". В привычной для себя циничной манере оккупанты назвали это "девиантным поведением", - отмечается в сообщении.

В ЦНС призвали родителей проводить со своими детьми беседы о соответствующем поведении во время общения с оккупантами.

Ситуация на оккупированных территориях

Российские захватчики принудительно раздают украинцам в оккупации пропагандистскую литературу. Для этого проводится кампания "книга на дом".

Также оккупанты утвердили для школьников униформу в дизайне и характеристиках послевоенных времен.

Кроме того, во временно оккупированных районах Донецкой области захватчики устроили фестиваль пропагандистов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News