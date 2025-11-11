UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

РФ почала глушити мобільний інтернет "до кінця СВО": першим став Ульяновськ

Росіянам відключили мобільний інтернет (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

У Росії почали запроваджувати постійне відключення мобільного інтернету у регіонах під приводом “захисту об’єктів, пов’язаних зі спецоперацією”.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Першим таким містом став Ульяновськ, повідомляють російські медіа. За даними журналістів, обмеження діють на постійній основі - вони не залежать від повітряних тривог чи конкретних атак.

Причиною називають рішення місцевої влади розширити “зони безпеки” навколо військових та інфраструктурних об’єктів. Формально це пояснюють необхідністю боротьби з українськими безпілотниками, які нібито можуть орієнтуватися на сигнали мобільних мереж.

Як повідомляють російські ЗМІ, раніше обмеження мобільного інтернету запроваджували лише під час безпосередньої повітряної загрози, однак тепер вони стали постійними.

У російському уряді заявили, що федеральний центр розширив “зони безпеки” навколо стратегічних об’єктів, і в межі обмежень потрапили житлові квартали, офісні будівлі та соціальні заклади.

При цьому інформацію про конкретні райони, де мобільний інтернет вимкнено, не розголошують із “міркувань безпеки”, зазначили російські чиновники.
 

Нагадаємо, у Москві почали глушити навігацію в межах Бульварного та Садового кільця на час підготовки до параду на 9 травня. Зазначається, що таке траплялося й раніше, але навігацію глушили лише поряд із Кремлем.

РБК-Україна вже писало, що РФ розпочався масовий набір резервістів для нібито охорони критично важливих об’єктів інфраструктури. Формування таких підрозділів стартувало щонайменше у 20 російських регіонах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяМобільний трафік