Що відомо про пороми

На оперативній нараді з віцепрем'єрами 23 листопада Мішустін заявив, що через "протиправні дії деяких країн" - порушення логістичних ланцюгів і спроби транспортної блокади - ускладнюється робота підприємств Калінінградської області. Щоб забезпечити регіон безперебійним постачанням товарів і сировини, за його словами, будують два нові залізничні пороми.

Пороми з'єднають порти Усть-Луга в Ленінградській області та Балтійськ у Калінінградській. За даними уряду РФ, проєкт включили до переліку інфраструктурних проєктів, які на зворотній основі отримують фінансування з Фонду національного добробуту.

Скільки коштуватиме проєкт

Вартість проєкту складе майже 47 млрд рублів. З них до 38,1 млрд рублів (81%) виділять з Фонду національного добробуту, решту - з федерального бюджету. Розпорядження підписане 6 листопада 2026 року.

Пороми планують побудувати до 2030 року. Мішустін, за даними Moscow Times, зазначив, що судна створять за російським проєктом на вітчизняній верфі. "Ведомости" з посиланням на дані уряду повідомляють, що будівництво доручать Керченському суднобудівному заводу імені Бутоми.